Santo André inicia novo Quintal Verde em área degradada do Ana Maria

Santo André deu início nesta terça-feira (5) à implantação de mais um Quintal Verde, desta vez em uma área degradada na Avenida Cândido Camargo, no Jardim Ana Maria. O projeto, que une educação ambiental, compostagem e agroecologia, chega durante a semana em que se comemoram os 15 anos da Política Nacional de Resíduos Sólidos.



O novo espaço terá horta comunitária, pátio de compostagem, além de ações voltadas à preservação ambiental e requalificação urbana, como o plantio de árvores, ervas e flores medicinais. A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, que também realiza a revitalização de um afluente do Córrego Oratório, com aumento da cobertura vegetal e combate à poluição.



Segundo o prefeito Gilvan Ferreira (PSDB), a meta é levar o Quintal Verde a pelo menos dez áreas da cidade. “Esses espaços recuperam terrenos abandonados e transformam em locais de aprendizado e cuidado com o meio ambiente”, afirmou.



O terreno, antes usado para descarte irregular de resíduos, fica ao lado da Estação de Coleta Ana Maria. Agora, o local será um ponto de referência em sustentabilidade, com envolvimento da população e de entidades como o Movimento Mulheres e Mães Jardineiras e o Coletivo NASA.



Técnicos do Semasa realizam testes com corantes para identificar ligações clandestinas de esgoto no curso d’água da região. Dois pontos irregulares já foram detectados.



A área já abriga uma agrofloresta iniciada por um morador local, o aposentado Mário Naves Camargo Pedroso, que há 25 anos cultiva frutas e plantas no local. “Abacate, pitanga, ora-pro-nóbis, mexerica… fui eu quem plantei”, contou.



As obras devem durar cerca de três meses, com investimento estimado em R$ 350 mil, parte com recursos próprios e parte via parceria com a Transpetro, que participa da requalificação de áreas dentro de sua zona de influência no município.