São Paulo cria mais de 40 mil empregos com carteira assinada em junho

O mercado de trabalho formal em São Paulo voltou a crescer em junho de 2025, com a abertura de 40.089 novos postos de trabalho com carteira assinada, segundo dados do Novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgados na segunda-feira (4) pelo Ministério do Trabalho e Emprego.



No mês, foram registradas 678.491 admissões e 638.402 desligamentos no estado. Com isso, São Paulo já soma 349.904 novos empregos formais no primeiro semestre do ano. Para efeito de comparação, em todo o ano de 2024 foram geradas 455.252 vagas com carteira assinada no estado.



O desempenho positivo em junho foi puxado pelo setor de Serviços, com um saldo de 23.013 vagas. Em seguida, vieram o Comércio (9.109), a Agropecuária (6.378), a Construção (947) e a Indústria (642).



A maior parte das vagas foi preenchida por mulheres (22.792) e pessoas com ensino médio completo (31.712). O grupo jovem, de 18 a 24 anos, representou a faixa etária com maior saldo positivo: 27.337 novas contratações.



Capital e Interior em destaque

Entre os municípios paulistas, a capital lidera com saldo de 16.859 novas vagas em junho. Também se destacaram Barueri (3.634), Osasco (2.511), Guarulhos (1.903) e São José dos Campos (1.618). São Paulo concentra hoje cerca de 5 milhões de empregos formais ativos.



Cenário nacional

No Brasil, o primeiro semestre fechou com 1.222.591 postos de trabalho com carteira assinada. Somente em junho, foram 166.621 vagas abertas em todos os setores da economia. O total de empregos formais ativos no país ultrapassou os 48,4 milhões.



O setor de Serviços foi o maior gerador de empregos no semestre, com 643.021 novas vagas, seguido pela Indústria (229.858), Construção (159.440), Agropecuária (99.393) e Comércio (90.876).



Salários

O salário médio real de admissão no país foi de R$ 2.278,37 em junho, um aumento de 1,09% em relação a maio. Em comparação com junho de 2024, o reajuste foi de 1,28%.



Balanço por estado

Das 27 unidades da Federação, 26 registraram saldo positivo no mês de junho. São Paulo lidera o ranking, seguido por Minas Gerais (+24.228) e Rio de Janeiro (+15.363). O único estado com resultado negativo foi o Espírito Santo, que perdeu 3.348 vagas.