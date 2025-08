Palmeiras busca seguir vivo na Copa do Brasil contra o Timão

Apesar da vantagem conquistada pelo Corinthians no primeiro jogo, o Palmeiras promete não medir esforços no confronto que vai definir o classificado às quartas de final da Copa do Brasil. A partida tem início programado para as 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

O Timão venceu o jogo de ida por 1 a 0, na última quarta-feira (30), com gol de Memphis Depay, e depende apenas de um empate para eliminar o arquirrival. O Alvinegro vem de 1 a 1 diante do Fortaleza, domingo, pelo Brasileirão.

Já o Verdão, após os 2 a 2 com o Vitória pelo Nacional, volta as suas atenções ao dérbi, e precisa ganhar por dois gols de diferença para se classificar no torneio.

