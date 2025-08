Paracanoagem de São Bernardo viaja rumo ao Mundial na Itália

A paracanoagem de São Bernardo será representada pelos atletas Luís Carlos Cardoso e Débora Raiza Benevides no Campeonato Mundial, programado para o intervalo entre os dias 20 e 24 deste mês, em Milão, na Itália. Além deles, a cidade tem mais um integrante no grupo: o treinador Akos Angyal. Antes do início do Mundial, o trio faz até o dia 15 um período de treinamento na Hungria. Depois disso, parte para o território italiano.

Estar focado nos treinamentos é, para Débora Benevides, parte essencial da preparação dos brasileiros. “Aqui vamos respirar 24 horas o clima de competição. Tenho certeza que faremos um ótimo Mundial e, quem sabe, traremos um excelente resultado para a nossa cidade, São Bernardo, e ao nosso País”, frisou.

A aclimatação dos atletas é um período de ficar totalmente imersos nos treinamentos. “Vamos ficar hospedados em um centro de treinamento de Szeged (cidade da Hungria), que tem uma raia parecida com a que a gente vai encontrar na Itália, e isso é primordial para o nosso sucesso no torneio”, garantiu Cardoso.

A dupla alcançou vaga para a competição após conquistar ouro e prata na Copa do Mundo disputada na Polônia, em maio. O competidor ganhou a medalha dourada na categoria KL1 Masculino 200 metros. Já Débora Benevides garantiu a prata na VL2 Feminino.

