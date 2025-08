Quarta (6) começa com chuva e frio no Grande ABC; veja a previsão do dia

O tempo instável marcou o início da quarta-feira (6) em todo o Grande ABC. A região amanheceu com céu nublado e registro de chuvas em diversos pontos, cenário que deve se manter ao longo da manhã. De acordo com a previsão do Climatempo, o sol aparece entre nuvens à tarde, mas as temperaturas seguem baixas, com máximas entre 16°C e 18°C.



A expectativa é de uma leve melhora ao longo do dia. A chuva deve dar trégua à tarde, com diminuição da nebulosidade em algumas cidades, mas o céu volta a ficar carregado no período da noite. A mínima em toda a região gira em torno de 13°C.



Confira as temperaturas máximas previstas para esta quarta:



- São Caetano: 18°C



- São Bernardo e Diadema: 17°C



- Santo André, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra: 16°C



As condições seguem semelhantes às de terça-feira (5), e não há previsão de calor ou tempo firme para os próximos dias. A recomendação é para que os moradores mantenham os casacos por perto e fiquem atentos em trechos de pista molhada, principalmente no início da manhã e à noite.