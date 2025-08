Trio de apresentadores retorna na nova temporada de 'Bake off Brasil'

O mês de agosto ficará mais doce com a estreia da 11.ª temporada de Bake Off Brasil: Mão na Massa. O reality show culinário, que há mais de uma década busca democratizar e popularizar o universo da confeitaria no País, retorna ao SBT no dia 9 (com novos episódios sempre aos sábados, 20h45). Na HBO Max e Discovery Home & Health, o programa estreia dia 15, às 20h50.

Comandado novamente por Nadja Haddad e avaliado pelos chefs Beca Milano e Giuseppe Gerundino, que retornam após ficarem fora por uma temporada, o programa reúne 18 confeiteiros amadores de diversas regiões do Brasil em busca do título de melhor do Brasil. O trio reassume o comando depois de a décima temporada ter sido apresentada por Fabiana Karla, com os chefs André Mifano e Carole Crema no júri. Mas desta vez, segundo os próprios jurados, a competição promete ser ainda mais acirrada.

"O nível deles é muito igual, então ainda não tem aquele destaque ou alguém de quem se possa dizer 'nossa, essa pessoa vai ganhar'. Ainda não tem nada definido", revela Beca Milano, chef-confeiteira que participa do programa desde a terceira temporada, durante a visita do Paladar ao set. "Isso está sendo muito bacana, eu acho que é um sabor a mais."

Novidades

A tradicional tenda do reality ganhou novos elementos para esta temporada. Além da renovação na decoração e do bosque que cerca o ambiente, os participantes agora contam com uma horta dentro do espaço de gravação, onde podem colher ingredientes como ervas, hortelã e laranja para incorporar às receitas.

"Eu falo que essa tenda é mágica", afirma Beca. "É um astral diferente, todo mundo querendo dar o seu melhor e realizando um sonho também."

Para Giuseppe Gerundino, chef italiano que integra o júri desde a oitava temporada, a evolução dos programas gastronômicos no País representa uma verdadeira "revolução social". "Desde que cheguei ao Brasil, há 22 anos, a preocupação com o que se come, com a qualidade do ingrediente, como melhor cozinhá-lo, só aumentou. É maravilhoso", diz o c hef, que mantém há 20 anos a Academia Gastronômica, sua escola de culinária.

Diferentemente de outros reality shows culinários, o Bake Off Brasil busca manter um ambiente de "competição respeitosa", algo que Giuseppe Gerundino faz questão de destacar. "Eu não gosto de competição que tenha necessariamente de ser agressiva. Em todos os lugares em que eu trabalhei bem, a harmonia reinava."

Amizade

Para Nadja Haddad, que ficou afastada da décima temporada - quando foi substituída por Fabiana Karla -, o retorno ao lado de Beca Milano e Giuseppe Gerundino representa muito mais que um simples trabalho. "Nós três somos amigos na vida fora das câmeras, o que ajuda muito a nossa conexão, o nosso entrosamento", diz. "Aqui para mim não é trabalho, aqui para mim é missão de vida. É cuidar das pessoas, é alimentar sonhos, é transformar a vida do outro."

A apresentadora acredita que o sucesso do programa vai além das técnicas de confeitaria - no final, é mais sobre os participantes em si. "O Bake Off não é só um programa para quem gosta de confeitaria. É para quem torce pelas pessoas, é para quem sonha junto", analisa.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.