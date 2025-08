Trechos da Anchieta e Imigrantes têm trânsito lento nesta quarta (6)

A manhã desta quarta-feira (6) é de tráfego lento em diversos trechos do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI), segundo boletim atualizado às 8h30 pela Ecovias, concessionária responsável pelas rodovias. O motivo predominante é o excesso de veículos, além de acidentes pontuais.



Na Rodovia Anchieta (SP-150), o trânsito segue lento no sentido São Paulo entre os km 22 e 17 e também entre os km 13 e 10, por causa do grande volume de veículos. Já no sentido litoral, há lentidão entre os km 63 e 65, também por excesso de tráfego. Os demais trechos da rodovia operam normalmente.



Na Rodovia dos Imigrantes (SP-160), o tráfego está congestionado no sentido São Paulo entre os km 20 e 14 por excesso de veículos. Um acidente também provoca lentidão no mesmo sentido, entre os km 68 e 62. Fora esses pontos, o restante da rodovia apresenta trânsito fluindo bem.



Na Interligação Baixada (SP-059), motoristas enfrentam lentidão no sentido Anchieta, entre os km 1,8 e 0,1, devido a um acidente. A Interligação Planalto (SP-041) opera com trânsito normal em ambos os sentidos.



Outras rodovias importantes da malha operada pela Ecovias seguem sem registros de lentidão nesta manhã. É o caso da Rodovia Piaçaguera-Guarujá (SPA-248/055), da Rodovia Cônego Domênico Rangoni (SP-055), da Padre Manoel da Nóbrega (SP-055) e das marginais direita e esquerda da Anchieta.



A Ecovias reforça que o sistema está em operação normal para subida e descida da serra. Motoristas devem redobrar a atenção, principalmente em função do tempo instável registrado em algumas regiões.