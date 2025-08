Prisão domiciliar vira embate na Câmara de Santo André

Os desdobramentos da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), determinada pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, viraram tema de discussão na Câmara de Santo André, entre as bancadas do PT e Psol com parlamentares do PL. Entre os lados, houve ironias e comemoração perante a situação do liberal, assim como críticas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ao colegiado da Suprema Corte.

Durante a primeira sessão ordinária após o recesso de julho, o vereador Clóvis Girardi (PT) foi um dos primeiros a citar. em tom jocoso, o momento jurídico de Bolsonaro, réu no STF em decorrência da trama golpista. “Muito bom sair de casa e poder vir hoje nessa Câmara. Muito bom não estar preso em casa, como algumas figuras políticas estão”, disse em indireta, antes de tratar das proposituras do mandato.

Já nas explicações pessoais, Ricardo Alvarez (Psol) não perdeu a oportunidade de atacar o ex-presidente, voltando até à época da pandemia do coronavírus. “Hoje é um dia feliz para mim, porque ver o Bolsonaro preso é motivo de felicidade. Esse tem de estar preso e mostro o motivo que justifica isso: 700 mil mortes por Covid-19 no Brasil”, disse.

Na vez da bancada do PL, Lucas Zacarias (PL) não perdeu tempo, respondeu à fala do psolista sobre a pandemia, atrelando aos tamanhos geográfico e populacional do País, maiores em comparação às potências europeias, e protestou: “Hoje, quem manda no Brasil é o Judiciário. Então, vemos uma situação triste, onde vemos ser decretada a prisão do meu presidente Bolsonaro, proibido de falar com a própria família”.

Logo depois, William Lago (PL) indagou se o País ainda vive em uma democracia. “A censura voltou no País. Temos visto prisões arbitrárias, porque pessoas que não têm foro privilegiado estão sendo julgadas diretamente no STF. Alguém pode me explicar o que está acontecendo? Eu sou advogado há 15 anos”, afirmou.

