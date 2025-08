Chuva deixa trânsito intenso em vias de São Bernardo nesta quarta (6)

A manhã desta quarta-feira (6) começou com tempo chuvoso e trânsito intenso em alguns dos principais corredores viários de São Bernardo. De acordo com levantamento da Prefeitura, o fluxo está mais carregado em trechos estratégicos, especialmente nos acessos a bairros e cidades vizinhas.



A Avenida Caminho do Mar, no sentido bairro, registra lentidão. Como alternativas, motoristas podem utilizar a Avenida Senador Vergueiro ou seguir pela Via Anchieta, acessando a Rua Planalto.



Outro ponto de atenção é o trecho entre a Avenida Lucas Nogueira Garcez e a Avenida Piraporinha, sentido Diadema. A sugestão para quem deseja evitar o congestionamento é utilizar os caminhos pela Avenida Robert Kennedy e Avenida José Odorizzi, ou ainda pela Senador Vergueiro e Lions.



Já no Corredor ABD, a movimentação é intensa no sentido Santo André, especialmente na Avenida Lions. As melhores rotas alternativas são a Avenida Lauro Gomes, passando pelo Paço Municipal e seguindo pela Piraporinha, ou a combinação entre a Avenida Engenheiro Otávio Manente, Avenida São Paulo e Via Anchieta.



Apesar da chuva, outras vias importantes fluem normalmente, como a Avenida Brigadeiro Faria Lima, Avenida Kennedy, Estrada Galvão Bueno, Avenida Maria Servidei Demarchi, Corredor Leste-Oeste (Newton Monteiro de Andrade), Dr. Rudge Ramos, Avenida do Taboão, Estrada dos Alvarengas e Avenida João Firmino.



Motoristas devem redobrar a atenção com a pista molhada e manter distância segura entre os veículos.