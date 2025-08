Zacarias e Leite podem integrar governo Gilvan

Adversários de Gilvan Ferreira (PSDB) na eleição de 2024 ao Paço de Santo André, o ex-vice-prefeito Luiz Zacarias (PL) e o ex-vereador Eduardo Leite (PSB) podem integrar em breve a administração do tucano. As articulações correm soltas nos bastidores e assegurariam a entrada de dois partidos importantes na base governista, já que tanto o liberal quanto o socialista presidem as respectivas legendas na cidade. Um dos caciques políticos mais entusiasmados com o acerto entre as partes é o presidente da Câmara, Carlos Ferreira (MDB), que faz gestões junto ao chefe do Executivo, conforme revelou em entrevista ao podcast ABC em Off: “Está na hora de unir a cidade. É hora de trazer esse povo para o governo. Não temos de ter divisão. Precisamos reunir todos em torno de um projeto só”.

BASTIDORES

Boi de piranha

Eleito na chapa do prefeito Marcelo Oliveira (PT), o vereador Denis Caporal (Podemos) perdeu seus sete cargos comissionados no governo, em decorrência do atrito entre o petista e o seu secretário de Planejamento Urbano e parlamentar licenciado, Chiquinho do Zaíra (MDB). A discordância se trata sobre quem vai ocupar a cadeira de presidente da Câmara no biênio 2027-2028, se permanecerá com PT ou partido aliado. Irritado, Marcelo Oliveira deu o recado, por meio do podemista, que serviu de ‘boi de piranha’ aos demais governistas.

E aí, secretário?

Entre as sete Prefeituras do Grande ABC existe uma certeza quando se trata de responder a questionamentos da imprensa: Mauá vai complicar a vida do jornalista. Já virou uma rotina, chata, diga-se, de cobrar que o governo seja claro com as informações solicitadas, algo que não ocorre, nem de perto, com as outras seis Prefeituras. E pior: não se trata de culpa do prefeito Marcelo Oliveira, que preza pela transparência. Mas existem secretarias que realmente acreditam que estão fazendo um favor ao retornar informações, como é a Pasta de Finanças, encabeçada por Vagner Minervino da Rocha. Responder à imprensa, secretário, é responder à população, não é favor não. Fica a dica.

Comissão da Emhap

O Legislativo de Santo André instaurou uma Comissão de Assuntos Relevantes da Emhap (Empresa Municipal Habitação Popular Santo André), que será presidida pelo vereador Tiago Nogueira (PT), tendo como integrantes o líder de governo Fábio Lopes (Cidadania), William Lago (PL), Renatinho do Conselho (Avante) e Vavá da Churrascaria (PSD). O grupo terá o objetivo de investigar casos de inadimplência de aproximadamente 400 famílias e contratos de gaveta, com período de trabalhos por 90 dias, prorrogável por igual período.

Dança das cadeiras

Quem voltou a dar as caras no plenário da Câmara de Santo André foi o Sargento Lôbo, parlamentar da legislatura 2017-2020, que se tornou segundo suplente do Avante no pleito de 2024, e agora, por duas semanas, ocupará a cadeira de Nino Brandão. Outra dança da cadeira, na mesma bancada, será com Renatinho do Conselho, que pediu licença de 30 dias e terá em seu assento Igor Bigodinho, terceiro suplente na sigla, durante afastamento.

Inclusão

A Câmara de São Bernardo do Campo realiza hoje, a partir das 9h, o encerramento do Projeto TransformAção – Vivência na Câmara para Pessoas com Deficiência, iniciativa inédita voltada à inclusão e cidadania. A atividade, realizada desde 31 de julho, proporcionou a pessoas com deficiência a chance de vivenciar o dia a dia do Parlamento, atuando de forma orientada em diferentes setores administrativos e legislativos da Casa.