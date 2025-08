Memphis Depay e Félix Torres discutem durante treino do Corinthians

A última atividade do Corinthians antes do clássico decisivo contra o Palmeiras, na manhã desta terça-feira (5), teve um episódio inesperado com uma discussão entre o zagueiro Félix Torres e o atacante Memphis Depay. A informação foi divulgada primeiramente pelo jornalista Bruno Cassucci, do GE.

Os jogadores tiveram um desentendimento após uma disputa de bola, ainda nos minutos iniciais do treino, quando a comissão técnica alvinegra comandava um trabalho de titulares contra reservas.

Félix Torres e Memphis Depay discutiram no gramado e foram separados por outros companheiros de elenco. Os atletas seguiram exaltados, e o diretor executivo de futebol Fabinho Soldado, que acompanhava a atividade, entrou em campo para acalmar o desentendimento.

O técnico Dorival Júnior e sua comissão técnica também foram apaziguar a situação e encerraram o exercício. Após isso, os titulares do elenco foram levados para outro campo do Centro de Treinamento, onde realizaram trabalho tático.

O episódio foi confirmado por dirigentes do clube, que trataram o caso como algo comum no futebol. O Corinthians não vai adotar nenhuma medida ou punição em relação aos atletas envolvidos.

Após a confusão, a atividade ocorreu normalmente. O atacante holandês deve ser titular do Timão diante do Palmeiras, enquanto o zagueiro Félix Torres ficará no banco de reservas. O clássico acontece nesta quarta-feira (6), no Allianz Parque, pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Por ter vencido a partida de ida por 1 a 0, o Alvinegro tem a vantagem do empate.

