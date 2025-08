Governo executará plano de contingência para mitigar tarifaço, diz Lula

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou nesta terça-feira (5), que, diante do "tarifaço" anunciado pelos Estados Unidos, o governo colocará em execução um plano de contingência para mitigar esse "ataque injusto" e aliviar seus prejuízos econômicos sociais. Ele reiterou que todas as medidas cabíveis serão tomadas, inclusive recorrer à OMC (Organização Mundial do Comércio).

Lula reafirmou que o compromisso do governo é com os brasileiros. "O Brasil nunca saiu da mesa do diálogo. A única explicação que eu tenho é que interesses políticos, especialmente políticos eleitorais, não podem contaminar relações comerciais", disse ele, durante abertura da 5ª Reunião Plenária do CDESS (Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável), o "Conselhão", no Palácio Itamaraty.

O presidente repetiu que irá avançar em negociações comerciais com Emirados Árabes, México e Canadá durante sua presidência rotativa do Mercosul, que vai até o final deste ano.

