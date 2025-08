Doenças da retina exigem atenção e podem causar perda da visão

Com o passar dos anos, é natural o envelhecimento do olho, porém, os danos acumulados ao longo do tempo podem afetar a retina de diversas formas, além de favorecer o surgimento de doenças oculares. Outros sinais de riscos são problemas crônicos de saúde como o diabetes e a hipertensão, assim como a exposição excessiva dos olhos aos raios ultravioleta.

A retina, localizada no fundo do globo ocular, é uma camada de tecido nervoso que converte a luz em sinais elétricos e os direciona ao cérebro, por meio do nervo óptico, com o objetivo de permitir a formação da imagem que enxergamos. “Muitas vezes as doenças retinianas avançam de forma silenciosa e só são percebidas em uma consulta de rotina”, alerta o Prof. Dr. Michel Farah, oftalmologista do H.Olhos Unidade CEOSP, da rede Vision One.

Segundo o oftalmologista, o diagnóstico normalmente é feito por meio dos exames do fundo do olho, sendo eles o mapeamento da retina, método que possibilita identificar e monitorar outras doenças oculares. Além disso, a tomografia de coerência óptica é outra ferramenta utilizada que permite avaliar todas as camadas da retina. Ambos são exames em geral realizados com dilatação da pupila.

O Prof. Dr. Michel Farah cita alguns sintomas que podem indicar problemas na retina:

- visão embaçada;

- sensação de insetos voando na frente dos olhos;

- flashes luminosos no campo de visão;

- dificuldade para se adaptar à baixa luminosidade;

- alteração na percepção de cores;

- sensibilidade à luz;

- perda parcial ou total da visão;

- dor ocular, em casos de inflamação ou infecção.

Uma condição oftalmológica séria que pode afetar pessoas de qualquer idade e requer atendimento médico urgente é o descolamento de retina. Normalmente, isso ocorre devido a um rasgo ou ruptura na retina, permitindo a infiltração de líquido sob ela, o que a separa de sua base. Essa separação pode impedir que a retina receba oxigênio e nutrientes essenciais, aumentando o risco de cegueira. “O principal sintoma é a diminuição do campo de visão, sendo que na maioria dos casos o tratamento é cirúrgico”, afirma o oftalmologista.

Nos idosos, uma condição requer atenção e que sem o devido acompanhamento pode causar a perda da visão é a DMRI (Degeneração Macular Relacionada à Idade), doença ocular que compromete a mácula, região central da retina responsável pela visão detalhada e central. A Retinopatia Diabética, uma complicação do diabetes que afeta a retina, também representa um risco significativo e demanda cuidados médicos.

“Fazer o controle rigoroso do nível de glicose no sangue e da pressão arterial é fundamental para reduzir os danos aos vasos sanguíneos da retina e prevenir a progressão da Retinopatia Diabética. Em relação à DMRI, doença que se apresenta nas formas seca e úmida, a prevenção é feita com hábitos saudáveis de vida como evitar o tabagismo, manter uma dieta equilibrada, praticar atividades físicas e utilizar óculos escuros em dias ensolarados”, recomenda o oftalmologista.

O tratamento das doenças da retina é definido com base no tipo da condição e no estágio em que ela se encontra. Atualmente, graças aos avanços da medicina, os pacientes têm acesso a abordagens cada vez mais modernas e seguras.

“Outra inovação é o uso do Valeda, um equipamento de ponta para tratar a DMRI seca, forma mais comum da doença ocular. O dispositivo utiliza a fotobiomodulação, técnica que emite luzes com 3 comprimentos de onda específicos e de baixa intensidade com o objetivo de estimular as células doentes da retina para que voltem a funcionar de forma mais adequada, possibilitando retardar a progressão da doença e até melhorar um pouco a acuidade visual em certas situações”, complementa o médico.

Além disso, novas tecnologias vêm ampliando as possibilidades de tratamento, como é o caso do Valeda, um equipamento de ponta utilizado no tratamento da DMRI seca, forma mais comum da doença.

As consultas oftalmológicas de rotina também são essenciais para garantir o diagnóstico precoce, muitas vezes antes mesmo do surgimento de sintomas, o que aumenta as chances de sucesso no tratamento e preservação da visão.