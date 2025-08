Série Original 'Hard Knocks: Campo de treinamento com os Buffalo Bills' estreia em agosto na HBO Max, HBO Xtreme e no Space

Com estreia marcada para o dia 9 de agosto na plataforma de streaming HBO Max e no canal HBO Xtreme, a série documental Hard Knocks: Campo de treinamento com os Buffalo Bills acompanha o período de pré-temporada da tradicional franquia de futebol americano, que se prepara para a próxima edição da NFL (National Football League). A produção original da HBO, que também será exibida no canal Space a partir de 11 de agosto, apresenta imagens inéditas dos treinamentos e bastidores dos Bills e é composta por cinco episódios, que serão lançados semanalmente.

No ar desde 2001, Hard Knocks é uma das produções esportivas mais tradicionais da televisão norte-americana. Historicamente, acompanha tanto a preparação das equipes quanto as atuações ao longo da temporada regular, focando em diferentes times e jogadores. Franquias tradicionais da NFL, como Dallas Cowboys, New York Jets, Miami Dolphins, Cincinnati Bengals, entre outras, já protagonizaram edições anteriores da série documental.

O Training Camp, foco da produção que será lançada em agosto, é o nome dado ao período de pré-temporada das franquias da NFL. Trata-se do momento em que as equipes passam cerca de um mês se preparando para a temporada regular, com treinos abertos ao público geral e à imprensa. O início da preparação do Buffalo Bills ocorrerá na Universidade St. John Fisher, em Pittsford, Nova York.

Na próxima temporada, o Buffalo Bills novamente contará com o seu quarterback Josh Allen, eleito o MVP da temporada regular anterior, e com a tradicional dupla formada pelo técnico Sean McDermott e pelo General Manager Brandon Beane. Além disso, este será o último ano da franquia em seu estádio atual, uma vez que a nova casa deve ser inaugurada em 2026.

No catálogo da HBO Max, já está disponível a produção Hard Knocks: Temporada de Futebol Americano – A AFC, que documentou a disputa pelo título da Conferência Norte na última temporada da NFL.

Confira as datas de estreia da série:

HBO Max – Sábado, 9 de agosto (um episódio por semana)

HBO Xtreme – Sábado, 9 de agosto, às 17h (um episódio por semana)

Space – Segunda-feira, 11 de agosto, à meia-noite (um episódio por semana)

