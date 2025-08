Quatro são detidos por roubo de veículo em São Bernardo

Quatro suspeitos foram detidos em flagrante por roubo de veículo na tarde desta segunda-feira (4), em São Bernardo. Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), o grupo foi localizado pela Polícia Militar na Estrada Samuel Aizemberg, após denúncia de um assalto na Avenida José Odorizzi.

Dentro do carro da vítima estavam três homens, com idades entre 18 e 22 anos, e um adolescente de 16 anos. Ainda de acordo com a polícia, os suspeitos tentaram fugir a pé, mas foram rapidamente alcançados pelos agentes.

Durante a abordagem, os policiais encontraram um simulacro de arma de fogo no interior do veículo. O objeto foi apreendido.

O caso foi registrado no 8º Distrito Policial de São Bernardo, onde os três maiores de idade permaneceram presos e o adolescente apreendido. Todos estão à disposição da Justiça.

Veja a nota da SSP na íntegra:

