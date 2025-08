Santo André é destaque em rota paulista de astroturismo; veja destinos

A prática de observar o céu, identificando constelações, planetas e outros corpos celestes, tem ganhado espaço no turismo brasileiro. Conhecida como astroturismo, a atividade é apontada como tendência para os próximos anos pelo Ministério do Turismo e pela Embratur. No Estado de São Paulo, diversos municípios já oferecem estruturas para experiências do tipo, entre observatórios, planetários e espaços integrados à natureza.



Santo André figura entre os destaques do setor. A cidade abriga a Sabina – Escola Parque do Conhecimento, que conta com planetário digital e atividades educativas voltadas à astronomia. O equipamento atrai famílias, estudantes e visitantes interessados em ciência e tecnologia.



Confira abaixo alguns dos locais em São Paulo que fazem parte da rota de astroturismo:

1. Brotas – CEU (Centro de Estudos do Universo)

Polo privado de astroturismo com telescópios modernos, simulações espaciais e trilhas noturnas. Ideal para todas as idades, oferece sessões guiadas para observar o céu limpo do interior.



2. Amparo – Polo Astronômico

Com planetário digital e observatório, promove cursos, eventos e sessões de observação em meio à natureza, longe da poluição luminosa.



3. Santo André – Sabina Escola Parque do Conhecimento

Com planetário digital moderno, o Sabina oferece experiências educativas e recreativas para famílias e escolas.

4. Campinas – Observatório Municipal Jean Nicolini

Espaço histórico que oferece observações noturnas, exposições e interação com astrônomos, além do Museu Aberto de Astronomia nas proximidades.



5. Campinas – Planetários Públicos e Privados

A cidade conta ainda com dois planetários que ampliam a oferta educativa para famílias e escolas.



6. Bauru – Observatório e Planetário da Unesp

Programação gratuita que inclui visitas escolares e sessões virtuais, com destaque para o planetário que permite “viajar” pelo universo mesmo em dias nublados.



7. São Paulo – Rede de Planetários e Parque Cientec

A capital paulista possui três planetários com atividades regulares e o Parque Cientec, que oferece visitas gratuitas focadas em astronomia e ciência.



8. Americana – Observatório Municipal

Focado em divulgação científica, realiza sessões públicas e projetos educativos para a comunidade e visitantes.



9. Valinhos – Observatório Abrahão de Moraes (USP)

Um dos principais centros acadêmicos de astronomia, abre ao público uma vez por mês e realiza eventos em datas astronômicas importantes.

10. Piratininga – Museu do Café com Céu Rural

Localizado em ambiente rural, o museu promove sessões de observação astronômica agendadas, combinando trilhas, contato com animais e a beleza do céu noturno.



Com eclipses, chuvas de meteoros e conjunções planetárias previstas até o final de 2025, estes destinos são opções para quem quer olhar para cima, aprender e se emocionar com o universo. São Paulo convida turistas a descobrir o céu estrelado de perto — basta escolher seu ponto no mapa e programar a próxima viagem.