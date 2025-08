Cinco destinos paulistas para um bate e volta com sabor de chocolate

Com o friozinho do inverno chegando às últimas semanas, que tal aproveitar para conhecer cidades próximas a São Paulo onde o chocolate é a grande estrela? A Setur-SP (Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo) selecionou cinco destinos para um passeio rápido, onde o cacau ganha destaque em fondues, chocolates artesanais, cafés e até fazendas.

Campos do Jordão

A estância mais alta do Brasil, a 1.628 metros, oferece uma combinação perfeita entre clima frio, belas paisagens da Serra da Mantiqueira e delícias de chocolate. No charmoso bairro Capivari, cafés como Sabor Chocolate, Cacau de Campos e Chocolate Araucária servem trufas, barras, fondues e até mostram o processo de fabricação do grão à barra. Distância: 180 km da Capital.



Serra Negra

Conhecida pelas águas minerais e forte influência italiana, Serra Negra tem confeitarias e chocolaterias que encantam os visitantes com trufas, bombons e chocolates quentes cremosos. Destaque para a Casa dos Ursos e a Briga Bellas, que ainda oferece oficinas para crianças. Distância: 149 km de São Paulo.



São Roque

Além dos vinhos, São Roque tem opções deliciosas para os amantes do chocolate, especialmente na Estrada do Vinho. A Caracol Chocolates serve fondues, waffles e brownies, enquanto a Florybal Chocolates, no Distrito Canguera, oferece trufas e pães de mel. Distância: 65 km da Capital.



Jundiaí

A cidade destaca-se por suas chocolaterias, como a Partiè Chocolates Café, com trufas e bombons em variados sabores. Para uma experiência diferente, o café colonial na Quinta dos Alves reúne doces de chocolate em meio à natureza. Distância: 50 km de São Paulo.



Itu

Famosa por suas atrações históricas e figuras gigantes, Itu abriga a Fazenda do Chocolate, que produz chocolates artesanais com cacau 100% amazônico. O local, com arquitetura colonial e espaço para lazer, abre aos finais de semana com loja própria. Distância: 100 km da Capital.



Além dessas, o Guarujá e Cananeia também surpreendem com chocolates artesanais e projetos sociais que unem sabor e sustentabilidade.



Para quem quer aproveitar o frio com uma boa dose de chocolate sem se afastar muito de São Paulo, esses destinos oferecem opções para todos os gostos e garantem um passeio delicioso em meio às paisagens paulistas.