Agosto pelo Brasil: São João, festas religiosas e sabores para todos os gostos

Agosto chegou trazendo um convite irresistível para os viajantes: explorar o Brasil em sua diversidade de cores, sons e sabores. De norte a sul, o mês é marcado por festas tradicionais, romarias históricas, festivais gastronômicos e eventos esportivos que garantem experiências únicas para todos os estilos.



O Calendário de Eventos do Ministério do Turismo mostra que agosto é o período perfeito para mergulhar na cultura local, com celebrações que vão desde as quadrilhas juninas no Amazonas até o charme das festas italianas em Santa Catarina.



Região Norte

Em Tupiratins (TO), a temporada de praias de rio segue agitando a região durante a primeira quinzena de agosto. No Pará, o concurso Garota e Garoto Verão Açu movimenta o verão amazônico.



Região Nordeste

Na Bahia, Valença celebra a fé com a Festa do Bom Jesus (até 10 de agosto), atraindo milhares de fiéis. No Rio Grande do Norte, o Festival Gastronômico de Tibau segue encantando paladares com o melhor da culinária local.



Região Centro-Oeste

Em Goiás, a Romaria de Nossa Senhora d’Abadia do Muquém acontece no dia 5 de agosto, reunindo milhares de devotos. Mato Grosso exibe sua força agropecuária na Expo Juína (6 a 10 de agosto). A capital federal recebe o Maior São João do Cerrado (13 a 17 de agosto), que mistura festa popular e tradição.



Região Sudeste

São Roque (SP) mantém suas raízes religiosas e culturais com a Festa de Agosto, que segue até o dia 16. No Rio, Armação dos Búzios sedia o Degusta Búzios (até 10 de agosto), evento gastronômico que valoriza os sabores locais. Em Minas, a Meia Maratona de Juiz de Fora é um dos destaques esportivos da região.



Região Sul

A Serra Gaúcha recebe a FIMMA Brasil (4 a 7 de agosto), feira referência no setor moveleiro. No Paraná, Castro é palco da Feira Agroleite (5 a 8 de agosto), destaque na indústria leiteira nacional. Em Santa Catarina, Nova Trento celebra a cultura italiana com a Festa Incanto Trentino (7 a 10 de agosto), entre música, dança e gastronomia típica.



Com tantas opções, a pergunta que fica é: qual Brasil você quer descobrir neste mês? Para a lista completa e detalhes, acesse o Calendário de Eventos do Ministério do Turismo e comece a planejar sua viagem.