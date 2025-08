Fitcation: o turismo em movimento que conquista cada vez mais brasileiros

Uma nova tendência está mudando a forma como as pessoas encaram as férias: o fitcation, ou seja, viagens que juntam turismo com atividades físicas, como corridas, trilhas, caminhadas e esportes ao ar livre. Cada vez mais presente no Brasil, esse tipo de roteiro tem ganhado destaque em 2025, atraindo quem busca cuidar do corpo e da mente enquanto conhece novos lugares.



Dados da plataforma Civitatis apontam um crescimento significativo dessa prática durante grandes eventos esportivos. Na recente Maratona do Rio de Janeiro, realizada em junho, a empresa registrou um aumento de 31% nas reservas de passeios na cidade em comparação com o período anterior. Entre as opções mais procuradas, estão os free tours pelo centro histórico, pela Lapa e pela região da Pedra do Sal, com sua herança africana e samba.



“Os participantes não querem apenas correr, mas também aproveitar e vivenciar o destino de forma mais completa e ativa”, explica Alexandre Oliveira, Country Manager da Civitatis no Brasil.



A tendência não é exclusividade nacional. Nos Estados Unidos, durante a Maratona de Boston, realizada em abril, as reservas de tours aumentaram 41%, com destaque para passeios por Harvard e pelo centro histórico da cidade.



Outro dado que reforça essa mudança de comportamento vem do relatório Year in Sport 2024, da plataforma Strava, que registrou alta global de 59% na participação em clubes de corrida, que costumam incentivar viagens para provas esportivas.



Ecoturismo e aventura em alta

Além das corridas, o fitcation está ligado ao crescimento do turismo de aventura e experiências ao ar livre. Segundo a Adventure Travel Trade Association, o turismo de aventura pode movimentar até US$ 2 trilhões globalmente até 2032, com crescimento médio anual estimado em 16,2% até 2033, de acordo com o WTM Global Travel Report 2024.



“Os turistas buscam experiências que promovam bem-estar físico e mental, além de contato com a natureza e cultura local”, destaca Alexandre Oliveira.



No portfólio da Civitatis, há roteiros variados para esse público, como a famosa trilha do Caminho Inca, no Peru, a peregrinação em Santiago de Compostela, na Espanha, e passeios de bicicleta por Paris. No Brasil, o Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro, oferece trilhas pelas grutas e cachoeiras, que combinam atividade física e contato direto com a natureza.



Para quem quer férias em movimento, o fitcation chega como uma proposta para viver o turismo de forma saudável, intensa e transformadora.