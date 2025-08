APAS Experience movimenta São Caetano com debates sobre inovação no varejo

O setor supermercadista do Grande ABC tem encontro marcado nesta terça-feira (6), em São Caetano, com a edição local do APAS Experience, promovido pela APAS (Associação Paulista de Supermercados). A programação começa às 14h no Samy Buffet (Rua Oriente, 173) e reúne empresários, fornecedores e profissionais da área para uma tarde de conteúdo e conexão.



Com foco em inovação e estratégias para o varejo, o evento traz nomes de peso. Um dos destaques é Caio Camargo, especialista com mais de 25 anos no setor, que apresenta a palestra “Inovação nos Supermercados: desafios e oportunidades”. Ele já participou de grandes palcos internacionais, como Web Summit (Lisboa e Rio) e Retail Expo (Londres), e de eventos relevantes no Brasil.



Outro painel confirmado é “Inteligência de dados como aliada dos supermercados”, conduzido por Felipe Queiroz, economista-chefe da APAS, em parceria com a Scanntech. O debate traz à tona como líderes têm usado dados e cultura organizacional para transformar seus negócios e construir ambientes mais eficientes e humanos.



A iniciativa tem como objetivo aproximar supermercadistas e fornecedores locais, fomentar negócios regionais e fortalecer a cadeia de abastecimento no interior e nas periferias do Estado. “Queremos facilitar o acesso ao conteúdo e à rede de contatos para empresas que, muitas vezes, não conseguem participar de grandes eventos”, afirma Erlon Ortega, presidente da APAS.



Na edição passada, realizada em 2024, o encontro reuniu cerca de 400 participantes e arrecadou 240 quilos de alimentos e produtos excedentes que foram doados a instituições do ABC.



Além da programação de palestras, o evento também abre espaço para networking e parcerias entre empresários da região. A edição do ABC conta com apoio de marcas como Marquespan, Casa Di Conti, Costa Lavos e Di Santo.



Serviço

APAS Experience Grande ABC 2025

- Quarta-feira, 6 de agosto de 2025 – das 14h às 22h

- Samy Buffet – Rua Oriente, 173, São Caetano

- Mais informações: (11) 4427-9066 / (14) 97456-8508

- Entrada gratuita para convidados do setor. É necessário credenciamento.