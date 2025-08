Festival Frosk Desk ocupa São Bernardo com arte, som autoral e resistência cultural

Neste sábado (9), a partir das 15h, o bairro Rudge Ramos, em São Bernardo, será tomado por uma onda criativa e sonora. A terceira edição do Frosk Desk, festival independente promovido pelo coletivo Frosk, acontece no Filomena Studios, com ingressos a R$ 10 no Sympla.



Criado por amigos da cidade em 2024, o Frosk nasceu da vontade de fortalecer a cena cultural local e criar espaços permanentes para artistas que resistem à lógica de migração para São Paulo capital. A proposta é simples e potente: ocupar, permanecer e criar a partir do território do Grande ABC.



A programação traz shows de artistas autorais que traduzem em som as tensões, afetos e inquietações da vida urbana. Sobem ao palco o cantor Giovani Moretti, a banda Ballontua e o projeto Danilo Sanches e a Engrenagem, que mistura rock alternativo e MPB com letras densas e contemporâneas.



Além dos shows, o Frosk Desk funciona como uma verdadeira central de trocas culturais. Vai ter exposição de arte, brechó, flash tattoo, comidinhas veganas e drinks a preços acessíveis, reunindo quem faz e quem consome cultura fora dos grandes eixos tradicionais.



Com curadoria voltada à produção autoral e estrutura colaborativa, o festival reafirma seu papel como espaço de resistência e celebração da cultura periférica do Grande ABC. A cada edição, o Frosk amplia as conexões entre coletivos, artistas e público, fazendo da arte um ponto de encontro e permanência.



SERVIÇO

Frosk Desk – 3ª edição

- Filomena Studios – Rua Filomena Bitolo, 81, Rudge Ramos, SBC

- Sábado, 9 de agosto de 2025 – a partir das 15h

- Ingressos: R$ 10 no Sympla

- Instagram: @frosk_co