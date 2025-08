The Town 2025 amplia recursos de acessibilidade para o público PCD

A organização do The Town 2025 anunciou uma série de medidas voltadas à acessibilidade durante os cinco dias de festival, que ocorrem em 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A estrutura é voltada para garantir participação mais segura e confortável de pessoas com deficiência (PCDs) e mobilidade reduzida.



Entre os principais recursos anunciados estão: Central de Acessibilidade, plataformas elevadas nos palcos, empréstimo de cadeiras de rodas (manuais e motorizadas), brinquedos com acessibilidade e agendamento prioritário, sala sensorial, kits sensoriais (com abafadores, óculos escuros e cartilha de comunicação alternativa), tradução em Libras, audiodescrição e banheiros adaptados.



A Central de Acessibilidade será o ponto principal de atendimento ao público PCD no evento. No local, os visitantes poderão retirar pulseiras de identificação que dão acesso aos serviços de acessibilidade, além de contar com suporte técnico e empréstimos de equipamentos, como o Kit Livre – um motor que pode ser acoplado a cadeiras de rodas convencionais. O espaço também abriga uma sala sensorial, ambiente de baixo estímulo voltado a pessoas neurodivergentes.



Segundo a organização, o número de plataformas elevadas será maior nesta edição, permitindo melhor visibilidade dos cinco palcos do festival. O acesso é feito mediante pulseira específica, retirada na Central, com entrada permitida para um acompanhante.



Brinquedos como a roda-gigante e a tirolesa também foram adaptados. A roda-gigante terá cabine acessível para cadeirantes, e a tirolesa contará com cadeira escaladora automática. Haverá agendamento prioritário para o público com deficiência.



Banheiros acessíveis estarão espalhados por todo o espaço, incluindo duas novas ilhas próximas à Central de Acessibilidade e à plataforma do palco Skyline. Restaurantes contarão com balcões rebaixados e filas prioritárias. Visitantes com cães-guia terão pontos de apoio com água, comida e áreas específicas para os animais.



A meia-entrada PCD está disponível na plataforma de venda de ingressos (Ticketmaster), com direito a meia adicional para um acompanhante. A organização recomenda o pré-cadastro no site oficial do festival para agilizar o atendimento durante o evento, embora o procedimento não seja obrigatório.



O plano de acessibilidade detalhado está disponível no site e no aplicativo oficial do The Town.