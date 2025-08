Empresa de São Bernardo destaca ações ESG

A ABC Cargas, empresa de logística com sede em São Bernardo, divulgou seu primeiro Relatório ESG, com informações sobre práticas ambientais, sociais e de governança adotadas entre 2023 e 2024.



Entre os dados apresentados, estão a redução de 7% no consumo de óleo diesel no último ano, a implantação de checklist digital em todas as operações e a adoção de iluminação LED em 100% das unidades. O relatório também aponta que não houve registro de acidentes fatais com colaboradores contratados no período analisado.



Na área social, a empresa informou ter promovido ações como o programa ABC do Futuro, que atendeu cerca de 295 crianças com atividades educativas sobre trânsito, além de parcerias com entidades assistenciais e campanhas de arrecadação de alimentos, roupas e brinquedos.



O documento também traz informações sobre medidas de governança, como a consolidação de políticas internas de ética, realização de auditorias, implantação de canal de denúncias e digitalização de processos de contratos e segurança da informação.



A publicação foi lançada em uma transmissão ao vivo no dia 1º de agosto, com participação do presidente da ABC Cargas, Danilo Guedes, e do CEO da Patrus Transportes, Marcelo Patrus. A conversa abordou os desafios da adoção de práticas ESG no setor de transportes.

O relatório completo pode ser acessado no site: www.abccargas.com