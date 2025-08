Esporte para todos: São Caetano abre 1.600 vagas em aulas gratuitas

Moradores de São Caetano têm um novo convite para movimentar o corpo — e de graça. A cidade abre nesta quarta-feira (6), a partir das 8h, as inscrições para mais de 1.600 vagas remanescentes do PEC (Programa Esportivo Comunitário), oferecido pela Prefeitura por meio da SELJ (Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude). As inscrições devem ser feitas exclusivamente online, no portal da secretaria: https://portais.saocaetanodosul.sp.gov.br/inscricoes-selj.



As vagas são para 20 modalidades diferentes, como natação, muay thai, beach tennis, pilates, futsal, corrida, vôlei, entre outras. A ideia, segundo a Prefeitura, é aproveitar espaços ociosos em turmas onde houve desistência ou abandono sem justificativa — quem falta três vezes no mês, perde a vaga.



Segundo o secretário Mauro Chekin, o formato digital veio para acabar com as madrugadas na porta dos centros esportivos. “Tínhamos filas com idosos e pais com crianças pequenas esperando por horas. Agora, o processo é mais humano, confortável e transparente”, explica.



Cada pessoa pode se inscrever em até duas modalidades diferentes. Depois de concluir a inscrição no site, é preciso comparecer ao centro esportivo escolhido em até três dias úteis para confirmar a matrícula, com documentos como foto 3x4, cópia de RG, comprovante de residência e atestados médicos (obrigatórios para alunos com mais de 70 anos ou que vão praticar natação).



A lista completa de modalidades inclui:



- Alongamento



- Beach volley



- Badminton



- Basquete



- Beach tennis



- Corrida



- Futsal



- Futebol



- Ginástica



- Ginástica artística



- Ginástica rítmica



- Jiu-jítsu



- Judô



- Kickboxing



- Muay thai



- Natação



- Pilates



- Tênis



- Tênis de mesa



- Vôlei



As vagas são limitadas e costumam acabar rápido. Portanto, quem quiser garantir seu lugar nas quadras, tatames e piscinas da cidade, é bom se apressar.