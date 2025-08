Grande ABC tem queda de temperatura e chance de garoa nesta terça (5)

Quem saiu de casa nesta terça-feira (5) já sentiu: o frio voltou a ganhar força no Grande ABC. A previsão do Climatempo aponta para um dia cinzento em toda a região, com temperaturas mais baixas do que as registradas na segunda-feira. Em meio ao céu encoberto e muitas nuvens, os moradores devem se preparar para a possibilidade de garoa em algumas cidades — especialmente no período da noite.



Em Santo André, os termômetros oscilam entre 12°C e 18°C. O sol até aparece, mas encoberto por nuvens ao longo do dia. À noite, o céu fica fechado, com chance de garoa.



São Bernardo e Diadema seguem o mesmo roteiro: dia frio, com mínima de 13°C e máxima de 18°C. O sol tímido disputa espaço com as nuvens, e a noite deve ser carregada, embora sem previsão de chuva forte.



Já em São Caetano, o frio não avança tanto. O tempo fica semelhante ao de ontem, com mínima de 13°C e máxima de 19°C. A nebulosidade predomina, mas sem grandes ameaças de chuva.



Mauá amanhece com 12°C e chega aos 18°C à tarde. A noite pode reservar garoa fina, assim como em Santo André.



Nas cidades mais altas da região, o cenário é ainda mais gelado. Em Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, as temperaturas variam entre 12°C e 17°C, com expectativa de chuva fraca à noite.



Para quem vai encarar o transporte público ou pegar a estrada, vale reforçar o casaco, levar guarda-chuva e redobrar a atenção no trânsito, principalmente nas áreas de serra, onde o tempo encoberto pode reduzir a visibilidade.



A dica é: aproveite o clima para um café quente e, se possível, mantenha-se aquecido — porque o sol, hoje, só aparece de forma discreta.