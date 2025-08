Sistema Anchieta-Imigrantes registra trânsito carregado nesta terça (5)

A manhã desta terça-feira (5) começou com trechos de lentidão nas principais rodovias que ligam a Baixada Santista à Capital. De acordo com boletim das 9h divulgado pela Ecovias, concessionária que administra o SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), o fluxo intenso de veículos compromete a fluidez em diversos pontos.



Na Rodovia Anchieta, o tráfego apresenta lentidão no sentido São Paulo do km 20 ao km 17 e do km 13 ao km 10. Já na Rodovia dos Imigrantes, também no sentido capital, há registro de tráfego lento entre o km 19 e o km 14.



Na Interligação Baixada, o motorista também encontra dificuldades para seguir no sentido Litoral, com lentidão provocada pelo alto volume de veículos.



Nos demais trechos sob concessão da Ecovias, o tráfego segue normal, com boas condições de circulação.



O tempo permanece encoberto nas regiões de planalto e serra, incluindo a Interligação, o que pode exigir mais atenção dos condutores durante o trajeto.