Globoplay resgata clássico de 1976: 'Vejo a Lua no Céu' estreia dia 11

A partir de 11 de agosto, os fãs de teledramaturgia poderão revisitar uma das novelas mais marcantes da televisão brasileira. O Globoplay estreia no catálogo Vejo a Lua no Céu, produção de 1976 baseada em conto de Marques Rebelo e escrita por Sylvan Paezzo. A inclusão faz parte do projeto Fragmentos, que recupera obras raras e históricas da dramaturgia nacional.



Ambientada no Rio de Janeiro do início do século XX, a trama acompanha o romance proibido entre Fernando (Eduardo Tornaghi), jovem da elite carioca, e Suzana (Norma Blum), moça de origem humilde. O relacionamento enfrenta forte resistência da família de Fernando, que se vê dividido entre os laços de sangue e o amor genuíno por Suzana.



Com locações em pontos históricos da capital fluminense — como a Praça XV e o Outeiro da Glória —, a novela é marcada por um forte apelo visual e ambientação de época. O elenco reúne nomes importantes da televisão, como Alberto Pérez, Cláudio Cavalcanti, Tamara Taxman, Elisa Fernandes, Aracy Cardoso e Ítalo Rossi.



A chegada de Vejo a Lua no Céu ao streaming reforça o movimento do Globoplay de valorizar e preservar a memória afetiva da teledramaturgia brasileira, aproximando diferentes gerações das produções que marcaram época.