Alerta laranja do Inmet: Frente fria traz chuvas fortes para São Paulo

A chegada de uma frente fria pelo litoral paulista muda as condições do tempo na cidade de São Paulo, com a ocorrência de chuva fraca e chuvisco principalmente entre o fim da tarde e o período da noite, além do declínio das temperaturas. Em grande parte do Estado de São Paulo, a expectativa é de precipitações intensas, segundo alerta amarelo emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) com validade nesta terça-feira (5).

A capital paulista amanheceu com céu encoberto e frio. O dia prossegue com muita nebulosidade, sendo mantido o alerta de baixas temperaturas, segundo o CGE (Centro de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo.

Na quarta-feira (6), as condições do tempo ainda devem registrar muitas nuvens com chuviscos isolados no período da manhã e durante a noite. Entre quarta e quinta-feira (7), não há previsão de chuva. As precipitações devem retornar para a capital paulista na sexta-feira (8).

Veja a previsão para os próximos dias, segundo a Meteoblue:

. Terça-feira: entre 14ºC e 17ºC;

. Quarta-feira: entre 14ºC e 18ºC;

. Quinta-feira: entre 13ºC e 23ºC;

. Sexta-feira entre 13ºC e 23ºC.

Alerta amarelo: chuvas intensas

Conforme o Inmet, são esperadas chuvas de até 50 mm/dia, e ventos intensos de até 60 km/h nesta terça-feira em áreas do Estado paulista. Além da capital paulista, o alerta afetadas cidades como Bauru, Itanhaém, Itu, Jundiaí e Taubaté. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Alerta amarelo: ventos costeiros

O instituto também emitiu aviso para ventania entre o litoral do Rio de Janeiro e de Santa Catarina, incluindo o litoral paulista nesta terça-feira. "Intensificação dos ventos nas regiões litorâneas, movimentando dunas de areia sobre construções na orla", acrescenta o Inmet.

Alerta laranja: tempestade

Ainda de acordo com o instituto, em partes do Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul há alerta laranja para tempestade válido nesta terça-feira. "Risco para chuva de até 100 mm/dia, ventos intensos de até 100 km/h, e queda de granizo. Risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos", alerta o Inmet.