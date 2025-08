Gretchen rebate Luana Piovani: 'Não generalize os homens'

Gretchen, 66, usou as redes sociais nesta terça-feira (5) para rebater declarações da atriz Luana Piovani, 48, que viralizaram após a exibição do programa DR: Discutindo Relações. Na atração, Piovani afirmou que homens “não se apaixonam” e que se interessam apenas por sexo. A fala gerou forte repercussão — e irritou profundamente a cantora.



Indignada, Gretchen gravou uma série de vídeos nos Stories do Instagram, dizendo estar "engasgada" com a generalização feita pela atriz. “Só se ela estiver falando dos homens que ela conhece, porque o que ela disse não representa a realidade de todo mundo”, afirmou.



Durante o programa, Piovani chegou a dizer que “homem viu um buraco, enfia o p*u”, causando desconforto até entre os participantes da atração. Para Gretchen, a colocação é não apenas ofensiva, mas injusta com muitos homens que, segundo ela, são sensíveis, apaixonados e até mais vulneráveis emocionalmente do que as mulheres.



“Tem muitos homens que sofrem quando amam, e sofrem muito. Nós mulheres, muitas vezes, conseguimos superar uma traição, um divórcio, mas eles não. Eles travam, se afundam”, comentou a artista.



Ela também mencionou o próprio relacionamento como exemplo contrário ao discurso da atriz. “Meu marido é apaixonado desde o primeiro dia. É gentil, abre a porta do carro, toca violão para mim, me dá flores. Ele é fiel. Desafio qualquer uma a tentar algo com ele. Vai sair frustrada”, disparou.



Ao longo do desabafo, Gretchen ainda fez questão de defender seus filhos — homens que, segundo ela, são pais presentes, maridos amorosos e parceiros respeitosos. “Todos os meus filhos são homens de bem. As mulheres deles são felizes, e não é porque são sortudas, mas porque eles foram bem criados. Fico revoltada com esse tipo de discurso raso”, disse.



Para ela, a experiência pessoal de Piovani não dá direito à atriz de generalizar comportamentos. “Tem mulher que não cede, que não sabe viver um relacionamento. E relacionamento é isso: ceder, compreender, construir junto. O problema pode não ser só o outro.”



A cantora finalizou o pronunciamento incentivando mulheres a não perderem a fé no amor. “Não desistam. Existe, sim, homem legal por aí. Basta parar de colocar todo mundo no mesmo saco. Que Luana resolva as mágoas dela sem diminuir os outros.”