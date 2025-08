Principal desafio de Daniela Beyruti é botar ordem no SBT

Daniela Beyruti, de fato, por direito e corpo presente, reassumiu ontem o comando do SBT e o que se espera, a partir de agora, é que ela possa restabelecer um pouco a ordem e o melhor funcionamento de tudo.

Que venha assumir novamente as rédeas e colocar ordem na casa, porque, pelo menos para todo alguém, aqui do lado de fora e diante dos últimos acontecimentos, a sensação que passa é de uma certa calamidade, diante de tanta bagunça e desorganização. Para dizer o mínimo.

E são os próprios acontecimentos e as atitudes tomadas que passam mensagens tão desarranjadas.

Diferentemente do que sempre foi, com pessoas específicas para tais funções, as decisões mais recentes no SBT, em se tratando do artístico e programação, estão sendo tomadas pelo Rinaldi Faria. Encargos que vão muito além, por exemplo, aos que Leon Abravanel, de quem assumiu as funções, exercia.

Entre as tantas, todas as mudanças de grade. As que são colocadas em prática e mesmo as que não foram, depois de anunciadas.

Um estranhamento que se justifica, diante dos fins e efeitos, porque há um visível atropelamento de funções. Hoje, por exemplo, fica difícil saber quem é quem no SBT. Não por nada, mas porque o próprio Rinaldi, com todo respeito à pessoa, não tem histórico para tanto.

Cabe a Daniela, neste seu retorno, como prioridade absoluta e para o bem do SBT, definir e restabelecer a ordem de tudo e colocar cada um, com devido preparo e capacidade para tal, no seu verdadeiro lugar.

LEIA TAMBÉM:

Gominho nega que tenha recebido herança de R$ 5 milhões de Preta Gil e volta a trabalhar na TV

TV TUDO