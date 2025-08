PM de Diadema prende quadrilha armada após perseguição

Na tarde de domingo (3), policiais militares prenderam quatro homens suspeitos de integrar uma associação criminosa em Diadema. O grupo foi flagrado com um carro adulterado, controles clonados de portões, ferramentas de arrombamento e uma arma de fogo roubada. Um dos detidos era procurado por latrocínio.

Durante patrulhamento na divisa com a Capital, as equipes avistaram um veículo Honda Fit trafegando em alta velocidade. Ao tentarem realizar a abordagem, o condutor iniciou fuga, sendo perseguido por diversas ruas até colidir com outro carro e um poste, no bairro do Morumbi.

Quatro homens foram detidos. Dois deles estavam foragidos do sistema prisional e um era procurado pela Justiça por latrocínio. Com o grupo, os policiais apreenderam um revólver Taurus, produto de roubo a residência, um simulacro de pistola, controles de portão clonados, ferramentas de arrombamento e diversos sinais de adulteração veicular.

A quadrilha confessou que pretendia cometer um roubo a residência, com expectativa de subtrair cerca de R$ 1,5 milhão. Todos os envolvidos foram conduzidos ao 89º Distrito Policial, onde permaneceram à disposição da Justiça.