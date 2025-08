Santo André abre inscrições para vagas remanescentes de oficinas culturais

Estão abertas as inscrições para vagas remanescentes de oficinas culturais promovidas pela Prefeitura de Santo André. É possível se inscrever para os cursos de flauta doce, no Cesa Jardim Irene, e capoeira e seu multiculturalismo, que tem turmas em Paranapiacaba e no Cesa Parque Andreense. As inscrições devem ser feitas pelo link http://bit.ly/oficinas_territorios2025

Também estão abertas as inscrições para as novas turmas de escrita para teatro adolescente e de iniciação à composição hip hop, na Casa (Centro Artístico de Santo André). Além disso, o Cesa Vila Humaitá está com inscrições abertas para a nova oficina “Nome dos Rios: Água e Graffitti”, que propõe uma integração prática e sensível entre arte urbana e educação ambiental, por meio da técnica do stencil – vertente do graffiti.

A atividade convida os participantes a explorarem conteúdos sobre água, bacias hidrográficas e mudanças climáticas, conectando esses temas com a realidade da Vila Humaitá, localizada na bacia do Córrego Guarará, em Santo André. Os nomes serão registrados em muros e espaços previamente autorizados, promovendo o pertencimento e a valorização dos cursos d’água locais.

O projeto Territórios de Cultura tem como objetivo democratizar o acesso à cultura, descentralizar a oferta de atividades formativas e estimular a produção artística nos territórios periféricos e nos equipamentos culturais do município.

As aulas acontecem em equipamentos da Secretaria de Educação e da Secretaria de Cultura, como os Cesas (Centros Educacionais de Santo André), bibliotecas, Emia (Escola Municipal de Iniciação Artística) Aron Feldman, Casa e CEU Ana Maria.

As oficinas são gratuitas e não é necessária experiência prévia. Os interessados podem se inscrever de forma online, por meio de formulário, ou presencialmente, diretamente no local da atividade desejada.

Neste ano, o projeto Territórios de Cultura já ofereceu mais de 790 vagas distribuídas em 37 oficinas realizadas em 17 bairros, com atividades voltadas para diferentes faixas etárias e níveis de conhecimento, nas áreas de música, dança, artes visuais, teatro, literatura e cultura popular.

Vagas remanescentes do projeto Territórios de Cultura

Jardim Irene

Local: Cesa Jardim Irene (Rua Caminho dos Vianas, s/nº)

Flauta doce, com Grazzy Lopez | 4ª feira, 18h às 20h (de 04/06 a 26/11/2025). A partir de 10 anos.

Parque Andreense

Local: Cesa Parque Andreense (Rua Astorga, s/nº)

Capoeira e seu multiculturalismo, com Messias Beiço | 6ª feira, 18h às 20h (de 25/04 a 21/11/2025). A partir de 08 anos.

Paranapiacaba

Local: Galpão de Paranapiacaba (Avenida Schnoor, s/nº, Próximo à bica d'água)

Capoeira e seu multiculturalismo, com Messias Beiço | 2ª feira, 16h30 às 18h30. (de 14/04 a 17/11/2025). A partir de 8 anos.

Cursos novos

Jardim

Local: Casa - Centro Artístico de Santo André (Avenida Industrial, 1.740).

Escrita para teatro adolescente, com Denise Hyginio | 2ª feira, 19h às 22h (de 04/08 a 24/11/2025). De 13 a 21 anos.

Iniciação à composição hip hop, com Ingrid Anjos | 5ª feira, 19h30 às 21h30 (de 07/08 a 27/11/2025). A partir de 12 anos.

Vila Humaitá

Local: Cesa Vila Humaitá (Rua Guerra Junqueira, nº 366).

Nome aos rios: água e graffiti, com Sandro Nicodemo | 6ª feira, 14h às 16h (de 08/08 a 28/11/2025). A partir de 12 anos.

Inscrições no link http://bit.ly/oficinas_territorios2025