GCM de São Bernardo apreende cinco motos e fecha ponto de manobras perigosas no bairro Demarchi

A GCM (Guarda Civil Municipal) de São Bernardo apreendeu cinco motocicletas neste domingo (3), na Rua Ângelo Demarchi, no bairro Demarchi, após denúncias de moradores sobre manobras perigosas praticadas por um grupo de motociclistas. A ação contou com apoio da equipe da Ronda Ostensiva Municipal (Romu).

Segundo a GCM, cerca de 20 motociclistas foram flagrados colocando em risco a segurança viária. Alguns tentaram fugir ao perceber a chegada dos agentes, abandonando os veículos no local. As motos apreendidas foram encaminhadas ao pátio municipal e os responsáveis autuados administrativamente. Ainda de acordo com a corporação, a maioria dos envolvidos era de cidades vizinhas, como Diadema e Mauá.

A via foi liberada após a intervenção da Romu e o trânsito normalizado.

Operação Dorme Bem

Entre sexta-feira (1º) e domingo (3), a GCM também realizou ações da Operação Dorme Bem em diferentes bairros da cidade, com foco no combate à perturbação do sossego e outros tipos de desordem.

No total, foram 399 atendimentos, sendo 121 relacionados a barulho excessivo e confusões em áreas residenciais. A operação também prestou 27 apoios a mulheres em situação de violência doméstica e investigou três denúncias de crimes ambientais.