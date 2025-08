Veja o obituário do Grande ABC deste dia 5 de agosto de 2025

SANTO ANDRÉ

Maria de Paula Santos, 93. Natural de Cabo Verde (Minas Gerais). Residia no Jardim das Maravilhas, em Santo André. Dia 31. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Adalcina Maria Villela, 90. Natural do Estado do Rio Grande do Norte. Residia no Jardim Las Vegas, em Santo André. Dia 31. Jardim da Colina.

Odete Máximo Monice, 85. Natural de Andirá (Paraná). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Theodomiro Dias dos Santos Filho, 85. Natural de Lucianópolis (SP). Residia no Jardim do Pilar, em Santo André. Bancário. Dia 31. Memorial Jardim Santo André.

João Francisco Lopes de Macedo, 80. Natural de Turmalina (Minas Gerais). Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 31. Memorial Jardim Santo André.

Laercia Camilo de Aguiar, 80. Natural de Guariba (SP). Residia no bairro Cata Preta, em Santo André. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Helena Martinez, 77. Natural de Presidente Bernardes (SP). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

André Eduardo Goulart, 54. Natural de Santo André. Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 31. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Andréa Eliana Slavov Cester Vieira, 52. Natural de Santo André. Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 31. Memorial Jardim Santo André.

Rosana Paula Valentim Santos, 52. Natural de Santo André. Residia no Jardim Teles de Menezes, em Santo André. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valna Ribeiro de Oliveira, 46. Natural de Ubatã (Bahia). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

André Roberto de Almeida e Silva, 45. Natural de Lorena (SP). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Motorista Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Júlio Igor Lira Lima, 30. Natural de Santo André. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 31.

Wellington Bruno Ribeiro Bitencourt, 30. Natural de Santo André. Residia no Parque Capuava, em Santo André. Mecânico. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Jurandyr de Paula Junior, 77. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Médico. Dia 31, em Santo André. Jardim da Colina.

SÃO CAETANO

Thereza dos Santos Xavier, 100. Natural de Taubaté (SP). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 31. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Laurinda Scarponi Furlan, 98. Natural de Serra Negra (SP). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 31. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Francisca Alves Feitosa, 85. Natural de Araripe (Ceará). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 31. Cemitério Municipal de Diadema.

Almerinda Maria da Conceição Dias, 84. Natural de Ipanema (Minas Gerais). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 31. Cemitério Municipal de Diadema.

Gertrudes Furtado Serra, 80. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 30. Cemitério Municipal de Diadema.

Jair Hernandez Acosta, 79. Natural de Bragança Paulista (SP). Residia na Vila Guarani. Dia 31, em Diadema. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

José Batista da Silva, 77. Natural de Curaçá (Bahia). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 31. Cemitério Municipal de Diadema.

Tarcísio José de Aquino, 75. Residia no bairro Eldorado. Dia 31, em Diadema. Cemitério Comendador Barbosa, Zona Rural de Minas Gerais.

Vilmar Savio de Lima, 63. Natural de Jequeri (Minas Gerais). Residia no bairro Taboão. Dia 30. Vale da Paz.

Rose Cleide Tavares dos Santos Silva, 60. Natural de Santo André. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 31, em Diadema. Memorial Jardim Santo André.

Célio Cezar de Lima, 59. Natural de Ipanema (MG). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 31. Cemitério Municipal de Diadema.

Rosângela Estevam de Castro, 50. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 31. Cemitério Municipal de Diadema.

Ursula Amaro de Oliveira, 48. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 30. Cemitério Municipal de Diadema.