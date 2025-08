São Bernardo recebe palestra de Rodrigo Spada sobre os impactos da Reforma Tributária

O auditor fiscal Rodrigo Spada, presidente da Febrafite (Associação Nacional de Fiscais de Tributos Estaduais) e da Afresp (Associação dos Auditores Fiscais do Estado de São Paulo), vai apresentar, em São Bernardo, a palestra O futuro de São Paulo pós-Reforma Tributária no Brasil. A palestra acontece na quarta-feira (6), às 19h, na Associação Comercial e Industrial da cidade.

O evento é uma realização do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo com apoio da Afresp e Acisbec (Associação Comercial e Industrial de São Bernardo do Campo). As inscrições podem ser feitas no site do CRCSP (Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo).

Spada, que participou dos debates técnicos e políticos para a construção da reforma, apresenta uma leitura dos impactos esperados para o país e, especialmente, para o estado de São Paulo. Na palestra, ele aborda os problemas do modelo anterior, como a regressividade do sistema, a complexidade tributária, a insegurança jurídica e a perda de competitividade da indústria nacional e aponta como o novo modelo corrige essas distorções. A melhora de cenário passa pela criação e aplicação de mecanismos como o split payment, a criação de um cadastro único nacional, o cashback do imposto e a fiscalização integrada entre os entes da federação.

“A Reforma Tributária representa um ponto de virada para o Brasil. Corrige distorções históricas, simplifica regras, fortalece a federação e abre caminho para uma economia mais moderna e inclusiva. Ela vem de uma construção feita com diálogo, técnica e compromisso com o país”, afirma Spada.

São Paulo pode virar o jogo

Entre os destaques da palestra está a análise sobre o papel de São Paulo no novo cenário federativo. Hoje, o estado é o único da federação que recebe menos da metade do que contribui à União. A reforma, segundo Spada, cria espaço para corrigir essa distorção, especialmente na revisão dos critérios do FPE (Fundo de Participação dos Estados).

“É essencial que cada estado, cada município e cada cidadão compreendam o que está em jogo. Em São Paulo, temos a chance de virar o jogo, recuperar protagonismo e transformar nossa potência econômica em bem-estar para todos”, diz Spada.

Rodrigo Spada é auditor fiscal do Estado de São Paulo. É formado em Engenharia de Produção pela UFSCar (Universidade Federal de Sao Carlos), em Direito pela Unesp e possui MBA em Gestão Empresarial pela FIA. À frente da Febrafite e da Afresp, atua na articulação técnica e política de temas relacionados à administração tributária e ao federalismo fiscal.