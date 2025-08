Mauá disponibiliza 80 vagas para cursos profissionalizantes gratuitos

A Prefeitura de Mauá, por meio do programa Qualifica Mauá, está com 80 vagas abertas para cursos de qualificação e capacitação profissional. São cinco opções disponíveis: Almoxarife/Estoquista, Editor de Planilhas, Pintura Automotiva, Colorimetria Automotiva e Informática Básica.

Podem se inscrever pessoas a partir de 16 anos com Ensino Fundamental completo. As aulas serão presenciais e totalmente gratuitas.

As inscrições podem ser feitas na Casa de Cursos (Avenida Presidente Castelo Branco, 401, Zaíra) ou na Casa do Trabalhador (Rua Jundiaí, 63, Matriz). Os locais funcionam de segunda a sexta, das 8h às 17h.

Mais informações estão disponíveis pelo telefone/WhatsApp (11) 92002-2902 ou no site sistemas.maua.sp.gov.br/qualificamaua. Os participantes têm direito a passagem gratuita no transporte público municipal.

Oficina

Além dos cursos, também estão abertas as inscrições para a oficina de Morango do Amor, que será realizada nos dias 7 e 8 de agosto. O preparo desse doce, que se tornou febre nas redes sociais e caiu no gosto popular, será ensinado passo a passo na Casa de Cursos.