Diocese de Santo André lamenta morte de Frei Diogo, missionário e autor de biografias religiosas

A Diocese de Santo André lamentou a morte do Frei Diogo Luís Fuitem, que faleceu no último domingo (3), em São Bernardo, onde morava e exerceu grande parte de seu ministério. O frade franciscano, que dedicou quase 58 anos de sua vida ao serviço de Deus, será velado na terça-feira (5), na Igreja do Bonfim, no Parque das Nações, e sepultado às 15h no Cemitério Sagrado Coração de Jesus, em Camilópolis, no município andreense.

Conhecido por sua atuação como missionário e autor de diversas biografias de figuras religiosas, Frei Diogo teve uma trajetória marcada por sua dedicação à evangelização por múltiplos meios, como livros, rádio, TV e fotografia. Nascido na Itália, o religioso se estabeleceu no Brasil ainda jovem, onde se destacou pela produção de obras sobre santos e figuras religiosas, incluindo biografias de Santo Oscar Romero, Santa Dulce dos Pobres e São Maximiliano Kolbe. Em 2025, ele publicou sua última obra, “A grande aventura de Carlo Acutis”, uma biografia ilustrada do santo.

A Diocese de Santo André, por meio de uma nota de pesar, expressou suas condolências, destacando a importância do trabalho de Frei Diogo em diversas paróquias da região. O bispo, Dom Pedro Carlos Cipollini, ressaltou o "espírito missionário" e o "carisma franciscano" do religioso, que sempre foi um grande incentivador de frentes de evangelização.

“Pessoalmente rendo graças a Deus por ter conhecido Frei Diogo e poder conversar com ele sobre os livros que escreveu, um dos quais acatando minha sugestão. Com disposição amigável e sempre acolhedor, garantia-me suas orações pelo meu ministério. Nossa Diocese de Santo André, à qual ele manifestou a alegria da pertença, exprime sua gratidão sincera”, disse o bispo.

Frei Diogo também foi por muitos anos editor da revista Mensageiro de Santo Antônio, um veículo que leva a palavra da Igreja a fiéis de todo o Brasil.