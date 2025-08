Encomendas à indústria nos EUA caem 4,8% em junho ante maio

As encomendas à indústria nos Estados Unidos caíram 4,8% em junho ante maio, a US$ 611,7 bilhões, segundo dados do Departamento do Comércio do país. O resultado, porém, veio um pouco acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam queda de 5% no período.

Excluindo-se o setor de transportes, as encomendas tiveram alta de 0,4% na comparação mensal de junho.

Sem a categoria de defesa, as encomendas apresentaram contração de 4,7% no mesmo intervalo.