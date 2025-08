Veja a charge do 'Diário' para o dia 4 de agosto de 2025

O número de inscritos no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) no Grande ABC teve um aumento de 13,1% neste ano, na comparação com a edição de 2024. Segundo dados divulgados pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), 51.734 candidatos da região devem fazer as provas, previstas para os dias 9 e 16 de novembro. No ano passado, foram 45.703 alunos inscritos.

