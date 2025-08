Veja a Palavra do Leitor do 'Diário' deste dia 4 de agosto de 2025

Respeito à democracia

Em respeito ao colega desta coluna Mauri Fontes, sou comedido nas minhas opiniões, até porque não tenho embasamento jurídico nenhum (STF, dia 31). Atenho-me aos fatos. A Constituição pode ser interpretada de diferentes maneiras. As decisões da Corte, da maioria do colegiado, prevalecerão, assim como a dosimetria, quantidade de pena a ser aplicada a réu condenado por crime. Quanto ao viés político, vamos à cronologia dos fatos e às sentenças. José Dirceu foi condenado por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Passou 854 dias preso, teve bens confiscados e leiloados. Antonio Palocci ficou preso por dois anos, diante da delação premiada, teve bens confiscados, pagou R$ 3 milhões à União. Foram retornados R$ 25 bilhões ao cofre público relativos à Lava Jato, que teve 100 pessoas condenadas. Dilma Rousseff foi impichada e respeitou os Três Poderes de forma democrática – o Legislativo foi soberano. Lula foi preso por 580 dias, respeitou a decisão do STF (Supremo Tribunal Federal), jamais atacou a democracia. Espero ter lhe atendido, baseado em fatos e cronologia. Apesar das penas impostas e dos bens confiscados, os condenados tiveram o direito de defesa e contrataram excelentes advogados, assim como faz o inelegível e os demais, com amplo direito de defesa. Vamos aguardar. Quanto aos processos, não poderei tecer minha opinião. Cabe aos advogados juristas e aos Três Poderes. Não tenho competência para opinar se as sentenças proferidas foram justas ou não. Forte abraço, Mauri Fontes, colega desta coluna.

Ronaldo Duran - Santo André





Mapa da Fome

Sou um questionador por natureza e não costumo aceitar tudo como verdade absoluta. Diante de qualquer notícia, procuro outras fontes ou mesmo observações diárias, de onde tiro minhas próprias conclusões. Foi com esse conceito que li a reportagem de que o Brasil saiu do mapa da fome (Setecidades, dia 29), contradizendo o que observamos em quase todas as esquinas de nossa região, onde pessoas portando placas de papelão nos pedem alimentos, pois suas famílias estão passando necessidades. Diante disso, podemos concluir que alguém está mentindo nessa história.

Vanderlei Retondo - Santo André





Tarifaço – 1

O excelentíssimo ministro Barroso está mais que correto quando aconselha o senhor presidente a rever determinadas ações e decisões. No que tange ao povo judeu, todos nós, seres humanos, somos falhos. Tomar decisões no calor de emoções pode custar um preço alto. Vamos rogar a Deus que o presidente Trump também reveja suas posições com relação ao tarifaço imposto ao Brasil e também à Lei Magnitsky.

João Camargo - Capital





Tarifaço – 2

Lula estava em queda livre com relação à sua reeleição em 2026, mas graças ao tarifaço de Donald Trump, ressurge no efeito Fênix. Daí incrementou a campanha eleitoral com muito blábláblá e nenhuma ação. Não agradeceu ao Trump o impulso eleitoral nem pediu para amenizar os 50% – e impediu o Itamaraty de dialogar e ele não ser coadjuvante. Alckmin, encarregado de agir, não é bem visto, pois em 2024 foi à posse do presidente do Irã, Ismail Haniyeh – também estava lá o líder terrorista do Hamas. Diversos países reduziram o tarifaço, mas Lula, em campanha, reclama dos 50% mas não entra em ação. O Brasil vai se ferrar, mas, para Lula, a culpa é do clã Bolsonaro.

Humberto Schuwartz Soares - Vila Velha (ES)





Alexandre de Moraes

Ex-assessor de Moraes ameaça fazer revelações contra o ministro (Política, dia 1º). É, será que a casa vai cair?

Walmir Ciosani - São Bernardo