O potencial escondido da RMSP

A RMSP (Região Metropolitana de São Paulo), com mais de 20 milhões de habitantes espalhados por 39 municípios, continua entre as áreas mais dinâmicas e complexas quando se fala em acesso à moradia. Há uma demanda real, crescente e diversa. Segundo dados do Ministério das Cidades, o déficit habitacional no território paulista é superior a 1 milhão de moradias. E isso exige, cada vez mais, respostas ágeis e adaptadas às particularidades de cada local.

Foi a partir dessa percepção que, em 2022, decidimos investir em estrutura voltada exclusivamente para atuar na região. A proposta era simples, mas desafiadora. Sabíamos da importância de sair do modelo genérico e olhar de perto para os diferentes contextos urbanos, sociais e regulatórios presentes em cada cidade. O foco deixou de ser apenas o volume e passou a ser a qualidade da presença, tanto em termos de entendimento quanto de atuação.

Essa experiência tem mostrado que a RMSP pede muito mais do que soluções prontas. As diferenças de geografia, infraestrutura e marcos legais entre os municípios exigem um trabalho de escuta, planejamento e construção conjunta. Nenhuma cidade funciona exatamente como a outra, e é nesse ponto que está a oportunidade. Ao compreender essas nuances, conseguimos pensar em projetos mais eficientes e verdadeiramente conectados à realidade das pessoas.

Nem tudo se resolve com facilidade, é claro. Há questões fundiárias, burocracias e necessidades específicas que exigem paciência, técnica e, principalmente, vontade de construir com os atores locais. Mas é justamente aí que entra a importância de uma equipe especializada e com presença constante no território. Sem esse envolvimento direto, fica muito mais difícil gerar impacto real.

Mais do que expandir, nosso desafio é fazer isso com responsabilidade. Significa olhar para a moradia não apenas como um produto, mas como um instrumento de transformação concreta na vida das pessoas. Quando um projeto é bem estruturado, ele não atende só a uma família. Ele valoriza o entorno, movimenta a economia e contribui para o desenvolvimento urbano.

Nos próximos anos, é natural que o olhar se volte para novos territórios dentro da região metropolitana. O potencial é enorme, assim como a necessidade. E com planejamento, cooperação e disposição para entender as dinâmicas locais, é possível avançar muito, de maneira sustentável.

Porque, no fim das contas, esse trabalho vai além de construir. Ele envolve participar de um processo que transforma cidades e abre caminho para que mais pessoas possam viver com dignidade, segurança e pertencimento.

Marlus Werneck é gerente regional da Construtora Tenda.