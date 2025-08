Confiança no Enem

O aumento de 13,1% nas inscrições para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) entre os estudantes do Grande ABC revela que os jovens das sete cidades estão cada vez mais dispostos a utilizar a prova como caminho para o ensino superior. Com 51.734 candidatos confirmados para a edição de 2025, quase metade oriunda da rede pública, a região demonstra que reconhece o instrumento como oportunidade real de ingresso em universidades federais, estaduais e particulares. A adesão crescente, especialmente em cidades como Diadema, que registrou alta de 23,2%, reforça a percepção de que o Enem se consolidou como ferramenta eficiente de avaliação e seleção acadêmica.

O interesse maior pelo exame, conforme demonstrado nesta edição do Diário, explica-se pela integração do Enem com programas federais que facilitam o acesso à graduação, como Sisu, Prouni e Fies. Ao permitir que uma única nota seja usada para disputar vagas em instituições de todo o País, o modelo reduz custos, amplia alternativas e diminui desigualdades regionais. Casos como os de estudantes que prestarão a prova para treinar ilustram o engajamento crescente dos jovens com essa metodologia. Quanto mais alunos percebem que a preparação contínua pode resultar em oportunidades concretas, maior tende a ser a participação, criando um ciclo positivo para a educação local.

A experiência do Enem, iniciativa do governo federal cuja primeira edição foi realizada em 1998, sugere caminhos para políticas educacionais mais abrangentes. Modelos semelhantes poderiam ser aplicados em áreas técnicas e profissionalizantes, com avaliações nacionais que conectem desempenho a bolsas, estágios e cursos de qualificação. Ao centralizar esforços e oferecer recompensas claras, esse tipo de instrumento favorece a mobilidade social e amplia o alcance das políticas públicas de educação. No Grande ABC, a confiança demonstrada pelos estudantes indica que alinhar avaliação e oportunidade é uma estratégia capaz de transformar expectativas em resultados duradouros.

