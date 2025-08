Vidas em vulnerabilidade

A recepcionista Tatiana Cristina, 42 anos, moradora do bairro Santa Terezinha, em São Bernardo, relata aumento de pessoas em situação de rua na região central da cidade, especialmente ao longo da Rua Marechal Deodoro. Segundo ela, a presença é mais visível nas proximidades das Lojas Americanas, da Praça Lauro Gomes e do Sacolão Saúde.

“Na Marechal, principalmente perto das Lojas Americanas, há um rapaz que está há muito tempo na porta da loja e não arreda o pé. Também é comum ver um grupo com três cachorros que fica mais na Praça Lauro Gomes”, observa Tatiana.

Ela ainda cita outras situações. “Na região do Sacolão Saúde, perto do ponto de ônibus, há muitos moradores de rua. Não sei se eles frequentam o abrigo que fica por ali. Provavelmente sim, mas durante o dia ficam espalhados na praça. É uma situação muito triste e degradante”, disse.

Resposta: A Prefeitura de São Bernardo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, informou que mantém trabalho permanente de abordagem, orientação e acolhimento às pessoas em situação de rua. Esse trabalho é realizado por equipe especializada de assistentes sociais, com apoio de profissionais da saúde e outros setores.

De acordo com a administração, somente nos últimos dois meses foram feitas 756 abordagens. Além do encaminhamento para serviços municipais com banho, dormitório e alimentação, as equipes oferecem orientações sobre programas sociais e apoio para emissão de documentos.

(Colaborou Gabriel Gadelha)