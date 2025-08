Sorriso Maroto vive o extraordinário em show lotado no Allianz

O grupo Sorriso Maroto se apresentou pela primeira vez no Allianz Parque, em São Paulo, na noite de sábado (2), diante de um público estimado em mais de 45 mil pessoas. A apresentação faz parte da turnê As Antigas, que reúne sucessos da carreira da banda e retorna ao mesmo palco neste domingo (3) para mais um show.

Os ingressos para o sábado se esgotaram em cerca de quatro horas. Desde 2022, a turnê já passou por 17 cidades e realizou 36 edições, somando mais de 800 mil pessoas no total.

O repertório abrange músicas lançadas entre 1997 e 2016, como Ainda Gosto de Você, Sinais, Assim Você Mata o Papai e Já Era. A estrutura do evento incluiu totens interativos, karaokê e um telão programado por inteligência artificial.

Um dos momentos destacados da apresentação foi a performance de Me Olha nos Olhos, quando uma pessoa do público é convidada ao palco. Desta vez, a fã Cristiane participou da cena e relatou estar em remissão após vencer o câncer pela terceira vez.

O vocalista Bruno Cardoso também relembrou sua própria trajetória de saúde, quando ficou afastado dos palcos em 2018 por problemas cardíacos. “Em 2018, quando precisei me afastar dos palcos, encontrei aqui, no Sorriso e no público, a segurança para continuar”, disse durante o show.

A turnê continua nas próximas semanas com apresentações em Ribeirão Preto (16/8), Curitiba (30/8), Belo Horizonte (6/9), Vitória (20/9), Porto Alegre (4/10) e Campinas (1/11). Em setembro, o grupo fará sua primeira apresentação internacional, em Lisboa (Portugal), e encerrará o projeto em novembro, a bordo do cruzeiro Sorriso – As Antigas, com embarque no Porto de Santos.