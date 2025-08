São Bernardo vence o lanterna e segue firme na briga pelo G-8 da Série C

Atualizada às 20h11

O São Bernardo FC fez o dever de casa e venceu o Tombense por 2 a 0 neste domingo (3), no Estádio Primeiro de Maio, pela 15ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Tigre chega a 26 pontos, se mantém no G-8 e segue firme na briga por uma vaga antecipada na competição.

A partida marcou o sétimo jogo consecutivo de invencibilidade do time do Grande ABC, que mais uma vez demonstrou consistência defensiva e eficiência no ataque. Após um primeiro tempo equilibrado, o São Bernardo abriu o placar aos 11 minutos da etapa final. O lateral-direito Hugo Sanches tirou do goleiro para fazer 1 a 0.

A vitória foi sacramentada aos 33 minutos, quando Romisson recebeu na entrada da área e finalizou com precisão para ampliar. A vantagem garantiu tranquilidade nos minutos finais e marcou uma atuação segura diante do lanterna da competição. O Tigre seguia na quarta posição até o início da noite deste domingo, mas ainda pode ser ultrapassado.

Apesar dos desfalques importantes – como o zagueiro Matheus Salustiano e o atacante Lucas Reis, suspensos, o técnico Ricardo Catalá contou com os retornos de Rafael Forster e do próprio Hugo Sanches.

O Tombense, por sua vez, ampliou a crise. Mesmo sob o comando de Marcelo Chamusca, o time mineiro segue sem vencer há 11 rodadas e permanece na última colocação da Série C, com apenas 12 pontos somados.

FICHA TÉCNICA

SÃO BERNARDO FC

Júnior Oliveira; Hugo Sanches, Helder Maciel, Rafael Forster e Pará (Caio Garcez); Romisson Lino, Dudu Miraíma e Foguinho (João Paulo); Pedro Felipe (Echaporã), Rodolfo (Felipe Garcia) e Felipe Azevedo (Victor Andrade).

Técnico: Ricardo Catalá.

TOMBENSE-MG

Matheus Aurélio; Júlio Henrique, Ianson, Roger Carvalho e Dudu Mandai; Fabrício Dias (André Júnior), Lucas Mila (João Vitor) e Jefferson Renan (Cleiton); Pedro Oliveira (Adson Ferreira), Rafael Silva e Anderson Ligeiro (Jupi).

Técnico: Marcelo Chamusca.

Gols: Hugo Sanches, aos 10, e Romisson Lino, aos 32 do segundo tempo.

Juiz: Arthur Gomes Rabelo (ES).

Renda e público: R$ 8.490, para 493 torcedores.

Local: Estádio 1º de Maio, em São Bernardo, ontem à tarde.