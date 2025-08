Tarcísio passa por procedimento médico e espera alta neste domingo

Ausente na manifestação de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na Avenida Paulista, em São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) foi submetido a um procedimento de radioablação por ultrassonografia da tireoide na tarde deste domingo (3), no Hospital Albert Einstein, na Zona Sul da Capital. Segundo nota oficial do governo do Estado, os trabalhos da equipe médica transcorreram sem intercorrências.

Segundo comunicado enviado pelo Palácio dos Bandeirantes, o governador deve receber alta ainda neste domingo, tendo apenas agendas de gabinete nesta segunda-feira (4). Até o momento, não houve divulgação de mais detalhes sobre o que levou Tarcísio a necessitar da intervenção, assim mantendo sigilo médico.

Na medicina, porém, a radioablação por ultrassonografia de tireoide é utilizada para tratar nódulos que possam existir na glândula. O procedimento é feito por meio da introdução de uma agulha guiada por ultrassonografia. Trata-se de uma intervenção minimamente invasiva e de rápida recuperação.

Confira a nota do governo do Estado:

“O procedimento de radioablação por ultrassonografia ao qual o governador Tarcísio de Freitas foi submetido, na tarde deste domingo (3), ocorreu sem intercorrências. A alta está prevista para a noite de hoje. Nesta segunda-feira (4), o governador cumprirá agenda interna em seu gabinete, no Palácio dos Bandeirantes”.