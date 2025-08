Vereadores da região participam de ato bolsonarista na Paulista

Com a presença de vereadores do Grande ABC, manifestantes em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se dirigiram mais uma vez à Avenida Paulista, em São Paulo, na tarde deste domingo (3), para pedir anistia aos réus da trama golpista e a condenados do ataque de 8 de janeiro de 2023 à Praça dos Três Poderes, em Brasília. Esse foi o primeiro ato de apoiadores bolsonaristas, após o líder do PL ser obrigado a usar uma tornozeleira, como uma das medidas restritivas impostas pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes.

Exatamente por conta das medidas cautelares, entre as quais não poder deixar a residência aos fins de semana, Bolsonaro não participou dos atos que também ocorreram em outras capitais brasileiras. Pela região, os vereadores Nina Braga, Lucas Ferreira (ambos do PL), Luiz Henrique Watanabe (PRTB), de São Bernardo, Carlos Ferreira (MDB) e William Lago (PL), de Santo André, registraram as presenças, assim como o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), deputados federais como Nikolas Ferreira (PL-MG) e o líder religioso Silas Malafaia.

Um dos momentos de maior destaque no ato teve como protagonista Nikolas, que pediu a prisão de Moraes e fez uma videochamada para Bolsonaro. “Tenho um recado para te dar, ministro. Você, sem a toga, não sobra nada”, afirmou o deputado, com participação exaltada por Watanabe. “Fiquei impressionado com a fala do Nikolas, com a liderança que ele exerce e com a fé do povo, porque estava lotado. Não foi uma das maiores manifestações, mas foi sim muito grande. A manifestação passou a sua mensagem”, disse.

William Lago garantiu que saiu motivado do ato na Paulista, na qual classificou como objetivo a “restauração da democracia brasileira”. “Sou advogado há muitos anos e nunca vi acontecer o que ocorre agora quanto a abusos e arbítrios. Temos censura, desrespeito ao processo legal, vítima sendo acusador e não respeitando as regras constitucionais. A soberania não pode ser a vontade de uma pessoa”, atestou.

Nina Braga enfatizou que eleição sem a presença de Bolsonaro é golpe: “Estamos nas ruas por justiça, por liberdade, por anistia aos presos e perseguidos políticos, e pela retomada da normalidade democrática no Brasil”, pontuou.