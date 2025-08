Ministério da Saúde investirá R$ 440 milhões para ampliar programa Agora Tem Especialistas

O Ministério da Saúde investirá R$ 440 milhões para a habilitação de novos serviços especializados no Sistema Único de Saúde (SUS), por meio do programa "Agora Tem Especialistas".

Do total investido, R$ 200 milhões devem ser direcionados à capital fluminense, para o Hospital Municipal Barata Ribeiro e ao Super Centro Carioca de Saúde, informou a pasta.

Segundo o Ministério da Saúde, os investimentos permitirão aumentar a capacidade de atendimento na rede pública do município em ginecologia, ortopedia e oftalmologia, que estão entre as áreas prioritárias do programa. O objetivo é reduzir o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias para os pacientes da rede pública.