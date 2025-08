Sistema de Alertas por Satélites segue em implementação no Grande ABC

O SMAS (Sistema de Monitoramento de Alertas por Satélites) ainda segue em fase de implementação, passados nove meses da adesão do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC à ferramenta disponibilizada pelo governo do Estado, a qual possibilita que as cidades acompanhem regularmente alterações no solo, como desmatamento ocasionado por avanço da ocupação irregular e edificações novas, facilitando a gestão ambiental do território.

Gratuito, o SMAS oferece alertas para a tomada de decisões rápidas em situações de emergência. Entretanto, segundo o colegiado de prefeitos, nem todas as cidades aderiram à plataforma ainda. “Em reunião realizada no primeiro semestre deste ano, as Prefeituras informaram que estavam finalizando o cadastramento no sistema, que ainda está em fase de aprimoramento pelo Estado. A previsão é que as funcionalidades da plataforma sejam concluídas neste segundo semestre”, afirmou a entidade.

No início deste ano, cidades da região enfrentaram problemas com chuvas torrenciais e pelo menos três delas – Santo André, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra – tiveram riscos de deslizamentos, segundo a Defesa Civil do Estado.