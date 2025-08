O sol aparece na região, mas o friozinho permanece até a noite

O dia amanheceu com sol, mas a massa de ar gelado e as nuvens devem manter o clima típico de inverno ao longo de todo o dia no Grande ABC. Com máximas de até 25?°C, haverá alguns momentos mais quentes, mas a recomendação é manter o agasalho por perto. Confira a previsão do tempo: Santo André: 25?°C / 13?°C





São Bernardo: 25?°C / 13?°C





São Caetano: 26?°C / 13?°C





Diadema: 25?°C / 13?°C





Mauá: 25?°C / 12?°C





Ribeirão Pires: 25?°C / 12?°C





Rio Grande da Serra: 25?°C / 12?°C